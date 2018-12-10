محافظ البحر الأحمر يفتتح مؤتمر اليوم العالمي للسياحة بمرسى علم (صور)
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:57 ممحمد طه
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افتتح اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم الإثنين، مؤتمر اليوم العالمى للسياحة E T I، بحضور 100 شركة سياحية من شرق أوربا وذلك بمدينة مرسى علم.
وبدأ "عبد الله" فعاليات المؤتمر بالحديث عن المقومات السياحية لمحافظة البحر الأحمر، وعدد الغرف الفندقية، ويجري حاليًا عرض فيلم قصير عن مدينة مرسي علم.
وبدأ "عبد الله" فعاليات المؤتمر بالحديث عن المقومات السياحية لمحافظة البحر الأحمر، وعدد الغرف الفندقية، ويجري حاليًا عرض فيلم قصير عن مدينة مرسي علم.
وحضر المؤتمر عاطف وجدي، رئيس الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، وعدد من ممثلي وزارة السياحة.
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