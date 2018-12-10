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برلماني يتهم المحافظات بإهدار المليارات بسبب المعدات المخزنة ‏

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:55 م
برلماني يتهم المحافظات بإهدار المليارات بسبب المعدات المخزنة ‏
لنائب أحمد مصطفى عبد الواحد
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إسلام شعراوي
 
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طالب النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، سرعة إجراء تحقيقات عاجلة حول وجود معدات داخل مختلف المدن والمراكز والوحدات القروية على مستوى محافظة الفيوم، ولا يتم استخدامها في أغراضها خاصة عمليات النظافة.

وأكد في طلب إحاطة موجه لوزير التنمية المحلية، أن ما يحدث بمثابة إهدار لمليارات الجنيهات على مستوى جميع المحافظات، مُطالبًا بتشكيل لجنة محايدة لفحص وحصر جميع المعدات داخل دواوين المحافظات، والمدن والمراكز والأحياء والوحدات القروية على مستوى الجمهورية، ووضع سياسة واضحة وحاسمة لاستغلالها أفضل استغلال، بدلا من تخزينها وتعرضها للتلف.
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