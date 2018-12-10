ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

انقطاع التواصل بين نادين الراسي وأولادها

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:52 م
انقطاع التواصل بين نادين الراسي وأولادها
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
على ما يبدو أن حتّى التواصل عبر الهاتف انقطع بين الممثلة اللبنانية ​نادين الراسي​ وولديها.

فبعد أن علّق أحد متابعيها على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ “بكل بساطه لا تحزني لو اولادك بيحبوكي لوحدون هيرجعولك لا محاكم ولا اب ولا عيل بتمنع حب ابن من حضن امو ..” ردت عليه الراسي قائلة: “ولادي بيعشقوني بسّ ممنوعين يحكوني حتّى الخطّ العادي قطعوه! شو هوّي قرار القاضية اللي أخد الولاد عأساسه من مدرستن؟.

وتابعت: " ليه تمنّعت تسليمي القرار؟ بشو اتّهمني ؟ و أي قاضي بيسلّم طرف و بيتمنّع تسليم الآخر ؟ و لليوم من ٢٢ أوكتوبر مش سامعة صوتُن و إلي الحضانة !!”.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
19:30
-
حرس الحدود
المصري
-
x
17:00
-
الداخلية
المقاولون
-
x
14:45
-
بتروجت
الدوري الإنجليزي
ايفرتون
-
x
22:00
-
واتفورد
الدوري الإسباني
اتلتيك بيلباو
-
x
22:00
-
جيرونا
كأس زايد
اتحاد العاصمة
-
x
19:00
-
المريخ
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/10/2018 2:30:06 PM