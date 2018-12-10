محافظ دمياط تفاجئ مسؤولى وحدة محلية.. وترصد عقار مخالف وتعديات على أراضى زراعية

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قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الإثنين، بزيارة مفاجئة لقرية جمصة البلد التابعة لمركز كفر البطيخ، حيث تفقدت المحافظ مبنى الوحدة المحلية بالقرية لمتابعة سير العمل بها، وشددت المحافظ خلال الزيارة على بحث موقف مبنى الوحدة المحلية الذى قام بعض الأهالي ببناؤه بالمخالفة لإقامة مبنى خدمي، مؤكدة على توفير مقر بدليل للوحدة وإزالة المبنى فورا.





كما شددت الدكتورة منال عوض على رئيس الوحدة المحلية بالاهتمام بمنظومة النظافة ورفع تجمعات القمامة وإزالة جميع المخالفات وكذلك مراجعة كافة قرارات الإزالة الصادرة وتنفيذها بصورة عاجلة.