ريفيربليت يسعي لتحقيق إنجاز بالإمارات في مشاركته الثانية بمونديال الأندية





نجح نادي ريفيربليت الأرجنتيني في تحقيق لقب كأس الليبرتادوريس ضد منافسه التقليدي بوكا جونيورز، حيث تعادل في الذهاب بنتيجة 2-2، وبعد أكثر من تأجيل بسبب حالات الشغب فاز أمام منافسه بنتيجة 3-1 علي ملعب السانتياجو برنابيو بمدريد.





ويستعرض لكم"الفجر الرياضي" اهم مشاركات ريفيربليت بكأس العالم للأندية، ومواعيد مبارياته بالبطولة، وأبرز نجوم الفريق.





- مبارياته في كأس العالم للأندية بالإمارات 2018 :-





تاهل الفريق الأرجنتيني لكأس العالم للأندية في الإمارات، حيث سينتظر الفائز من المتأهل في مباراة العين الإماراتي ونادي وويلينجتون النيوزيلندي ضد نادي الترجي التونسي في نصف نهائي البطولة العالمية.





- تاريخ مشاركة ريفيربليت بالبطولة :-





تعد هذة المشاركة الثانية لنادي ريفيربليت في كأس العالم للأندية، حيث تأهل مرة واحدة في عام 2015، وفشل في حصد اللقب بعد الخسارة في النهائي علي يد نادي برشلونة الإسباني بنتيجة 3-0.





وفاز بلقب كأس الليبرتادوريس في مرتين قبل ذلك خلال أعوام 1986 و1996، ولكن كأس العالم للأندية بدأت منذ 2000، ولم تقام من عام 2001 حتي 2004، واستمرت منذ 2005 حتي الآن بشكل متتالي.





- أهم نجوم الفريق في كأس العالم :-





يملك نادي ريفيربليت الأرجنتيني الكثير من النجوم في فريقه، والذين نجحوا في قيادة الفريق لتحقيق كأس ليبرتادوريس علي حساب غريمه التقليدي، ويرصد لكم "الفجر الرياضي" نبذة مختصرة عن أبرز نجوم الفريق في البطولة.





1- جونزالو مارتينيز





يعد اللاعب الأرجنتيني الشاب مارتينيز من أهم أعمدة الفريق في البطولة القارية الماضية، حيث حصل علي أفضل لاعب في كأس ليبرتادوريس، وأعلن رحيله عن الفريق بعد هذة البطولة، ومن المتوقع ان يقدم بطولة كبيرة، من أجل إنهاء مسيرته مع الريفيربليت بشكل مميز.





2- كوينترو





يصنع اللاعب الكولومبي كونيترو الفارق دائما مع نادي ريفيربليت في جميع المباريات التي يشارك بها، وسجل الهدف الثاني لفريقه في نهائي كأس ليبرتادوريس بشكل رائع، وقدم ايضا اللاعب مستويات مميزة مع منتخبه في بطولة كأس العالم في روسيا 2018 الماضية.





3- بالاسيوس





يعتمد فريق ريفر بليت على أحد المواهب الصاعدة بقوة وهو اللاعب إيزيكيل بالاسيوس كلاعب ارتكاز في خط الوسط، حيث يتميز بإفساد هجمات الخصم، ونجح في الانضمام خلال الفترة الأخيرة للمنتخب الأرجنتيني.





4- بيريز





يلعب انزو بيريز في نادي ريفيربليت كلاعب يربط بين خطي الدفاع والهجوم، ويملك صاحب ال32 عاما لمسات سحرية تساعد الفريق علي التقدم للأمام بشكل سهل وبسيط، وشارك بيريز مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم الماضية، ويشكل ثنائي مميز مع مواطنه مارتينيز في خط الوسط الهجومي.





5- أرماني





يعد الحارس الأرجنتيني فرانكو ارماني هو الذي يعطي الثقة والأمان للاعيبه خلال المباريات، بسبب خبراته الكبيرة الذي يملكها، وحصل علي بطولتي حتي الآن مع فريق ريفيربليت، حيث فاز بكأس السوبر الأرجنتيني، وحصد كأس الليبرتادوريس في إنجاز كبير لم يتحقق منذ ثلاثة سنوات.