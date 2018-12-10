تنحي رئيس مولدوفا عن منصبه

قررت المحكمة الدستورية المولدوفية، اليوم الاثنين، تنحية الرئيس المولدوفي، إيغور دودون، عن منصبه مؤقتا لتمرير واعتماد خمسة قوانين لم يوافق على اعتمادها.

وقال رئيس المحكمة، ميخاي بواليلونج: "تثبت الظروف التي تبرر إقالة الرئيس من منصبه مؤقتا، بسبب رفضه الوفاء بالتزاماته الدستورية وإصدار الموافقة على القوانين التي يقرها البرلمان، على أساس المادة 91 من الدستور، يوقع رئيس البرلمان على هذه القوانين بصفته الرئيس بالنيابة".

وكان الرئيس المولدوفي، إيغور دودون، قد أعلن، أواخر أكتوبر الماضي، أن موسكو وكيشينيوف اتفقتا مبدئيا على مواصلة تنفيذ تدابير العفو العام للمهاجرين.

وقال دودون على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد محادثاته مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين: "لقد اتفقنا مبدئيا على مواصلة تنفيذ التدابير بموجب عفو عن مواطني مولدوفا العاملين في روسيا الذين انتهكوا، لسبب أو لآخر، المادة 26 من القانون الفدرالي الروسي، كما اتفقنا على اتخاذ خطوات جديدة للعفو عن مواطني مولدوفا بموجب المادة رقم 27 من القانون الفدرالي الروسي".