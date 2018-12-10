"رد النكز وأنا مارك".. تفاصيل الرسائل الوهمية المنتشرة عبر "الفيس بوك"

يكتظ موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ببعض المنشورات التي يطالب فيها الأصدقاء عمل نكز، أو التعليق بالملصقات والصور حتى يفك الحظر المفروض على حسابهم، فضلًا عن تبادل الرسائل التي تحمل محتوى "مرحبًا، أنا مارك" بدعوى فرض رسوم مالية على التطبيق، إذا لم ترسل تلك الرسالة للآخرين، إلا أنه في حقيقة الأمر، هناك تحديثات تجرى حول "الفيس بوك" خلال الشهر الجاري.

رسالة "تعذر الاتصال بالخادم"

نشر رواد "فيس بوك"، رسالة على مدار اليومين السابقين، محتواها: "تعذر الاتصال بالخادم وأصبحت ممنوع من رد النكز، الرجاء من كل الأصدقاء سرعة التعليقات بالملصقات، ولكم مني فائق الاحترام، وشكرًا للجميع".

والعجيب أن تلك الرسالة انتشرت بين معظم مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بحجة أن الحساب تعرض للحظر أو الهكر، حيث يطالب هؤلاء الأصدقاء، بعمل نكز أو التعليق بالعديد من الصور والرسائل والملصقات، بدعوى تعطل الخادم وعدم قدرتهم على الرد على المنشورات.

وبمجرد انتشار رسالة تعطل الخادم، أثيرت السخرية بين بعض مستخدمي "الفيس بوك"، متسائلين عن سبب تلك الرسالة المفاجئ، إلا أن المهتمون بتقنية مواقع التواصل الاجتماعي، أكدوا أن هناك تحديثات عالمية تجرى على "الفيس بوك"، خلال الشهر الجاري ما تسبب في قيام "الفيس بوك" بتسجيل الخروج بشكل مفاجئ، ولكن ذلك ليس معناه بأن الحساب تعرض للحظر أو السرقة، وإنما بسبب التحديثات التي تجرى.

مرحبًا أنا مارك

بينما يتبادل مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، رسالة نصية بعنوان "مرحبًا، أنا مارك زوكربيرج مدير Facebook"، بحجة التأكيد على أن هناك أموال ستفرض على " الفيس بوك"

وجاء نص الرسالة الوهمية؛ "مرحبًا بالجميع ، يبدو أن جميع التحذيرات كانت حقيقية ، وأن استخدام Facebook سيكلف المال، إذا أرسلت هذه السلسلة إلى 18 مختلفة من قائمتك، فسيظهر رمزك باللون الأزرق وسيكون مجانيًا لك، وإذا كنت لا تصدقني غداً في الساعة 6 مساءً ، فسيتم إغلاق facebook وفتحه، عليك أن تدفع، هذا كله بموجب القانون".

رد النكز

وعلى مدار اليومين السابقين، انتشرت منشورات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تطالب الأصدقاء فيها بعمل "نكز" بسبب تعطل الخادم وعدم قدرتهم على الرد على المنشورات وقلة التفاعل على الصفحة.

ويعتقد الكثير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن "النكز" يساعد على فك الحظر، إلا أنه عبارة عن تنبيه لصديق أو شخص معين يرغب المستخدم في إضافته أو التحدث معه لكن يرغب أولا في جذب انتباهه، فهو لا يتعدى كونه تنبيه للصديق.