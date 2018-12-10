رئيس جامعة حلوان يشهد تدشين كاتدرائية دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة

شارك الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، في الاحتفال الذي ترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة

المرقسية، في إطار الاحتفال بتدشين كاتدرائية دير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، إيبارشية حلوان و6 مذابح بالكاتدرائية وأيقوناتها.





وقدم "نجم" التهاني بتدشين الكاتدرائية وأكد أن هذا اليوم هو يوم يجتمع فيه نسيج الأمة على قلب رجل واحد نعمل فيه من أجل رفعة مصرنا الحبيبة، وأن هذا اليوم هو رسالة سلام ومحبة إلى العالم أجمع.







