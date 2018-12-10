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جلال الشيشيني: الشباب هم الأكثر إقبالا على المشاركة في حملة 100 مليون صحة

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 12:27 م
جلال الشيشيني: الشباب هم الأكثر إقبالا على المشاركة في حملة 100 مليون صحة
جانب من اللقاء
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور جلال الشيشيني، نائب رئيس الحملة القومية للكشف عن الأمراض غير السارية، إنه تم توقيع الكشف على مليون و100 مواطن بمحافظة القاهرة فقط ضمن مبادرة 100 مليون صحة.

وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، إلى أن فئة الشباب هم الأكثر إقبالا على توقيع الكشف عليهم، خاصة ما بين 25 إلى 35 عاما، حيث يمثلون 50% ممن وقع عليهم الكشف.

ولفت إلى أن محافظتي الإسكندرية وبورسعيد بالمرحلة الأولى للمرحلة كانوا أقل المحافظات التي ظهرت بهم الإصابة بالأمراض غير السارية، بينما القليوبية والفيوم هم الأكثر إصابة، كاشفا أن نسبة الإصابة بفيروس سي في محافظات المرحلة الأولى لا تتعدى 5%.
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