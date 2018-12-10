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سفينة جديدة مزودة ب"كاليبر" تنضم إلى أسطول البحر الأسود

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 12:25 م
سفينة جديدة مزودة بكاليبر تنضم إلى أسطول البحر الأسود
سفينة جديدة
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وكالات
 

أقيم حفل رسمي لاستقبال أحدث سفينة في الأسطول، يوم الاثنين، في سيفاستوبول.

 

إن سفينة الصواريخ الصغيرة "أوريخوفو — زويفو" من مشروع 21631 مجهزة بصواريخ كروز من طراز "كاليبر"، وسعتها كبيرة. المهمة الرئيسية لها هي حماية المناطق الاقتصادية للدولة والدفاع عنها، ومع ذلك، يمكن استخدامها كذلك لمهاجمة الأهداف البرية.

 

وحاليا، فإن أساطيل بحر البلطيق والبحر الأسود وأسطول بحر قزوين مسلحة بسبع سفن من هذا المشروع، وهناك أربع سفن أخرى قيد الإنشاء.

 

"كاليبر"- صواريخ مجنحة روسية، تستخدم لضرب أهداف أرضية والسفن والغواصات على حد سواء.

 

وكان قد أعلن رئيس قسم توفير المعلومات في أسطول البحر الأسود أليكسي روليوف، يوم الجمعة 7 كانون الأول/ديسمبر، أن سفينة الصواريخ الصغيرة الجديدة، التابعة لأسطول البحر الأسود، "أوريخوفو-زويفو"، انتقلت بنجاح من نوفوروسيسك ودخلت سيفاستوبول للمرة الأولى.

 

وقد اجتازت السفينة، في وقت سابق، جميع الاختبارات الحكومية.

 

المزيد عن: كاليبر سفينة جديدة البحر الأسود أسطول البحر الأسود
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