"مصر الخير" تشارك بمنتجات الغارمين في معارض التراث والصناعات اليدوية

إقبال كبير شهدته أجنحة مؤسسة مصر الخير، من المنسوجات، والسجاد الحرير والكليم، فضلا عن منتجات شمال سيناء وتميزها خلال مشاركتها في العديد من المعارض المصرية، والتي تنظمها مؤسسة مصر الخير، من خلال برنامج الغارمين في إطار خطة طموحة تأتي في إطار خطة الدولة للتمكين الاقتصادي للغارمين وأسرهم.





وشاركت مؤسسة مصر الخير من خلال برنامج الغارمين في العديد من المعارض المصرية في مقدمتها، معرض "تراث من مصر" ومعرض WeddingDay لتسويق منتجات الغارمين وأسرهم، والأسر الأكثر احتياجا، حيث تستهدف خطة المؤسسة كذلك توفير فرص عمل من خلال تدريب وتشغيل هذه الفئات على الصناعات الحرفية المصرية والتراثية في مجالات السجاد والمنسوجات.

وقالت سهير عِوَض، رئيسة برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، إنه في الحقيقة عندما عملنا لسنين في برنامح الغارمين وجدنا قصص وحكايات إنسانية مؤلمة كلها تدور لسد الاحتياجات، وأبسط مطالب الحياة الكريمة، التي جعلت الكثير من الأسر تدخل في برنامج المؤسسة متاهة الديون ومشاكلها وتدور كلها في فلك الفقر والاحتياج فهما نتيجة حتمية للجهل وعدم التعليم وعدم وجود باب رزق دائم، فكان لا بد من علاج المشكلة من جذورها ووضع خطة للتمكين الشامل بمعني إعادة صياغة لحياة هؤلاء الأسر من الناحية الاجتماعية والصحية والتعليمية لأولادهم، ودعمهم في مراحل التعليم لِيسد فجوة الجهل، مشيرة إلي أنهم أخذوا على عاتقهم في برنامج الغارمين فتح باب جديد في حياة هؤلاء الأسر سواء الغارمين أو الأسر الأكثر احتياجا، فبدأنا برحلة تدريب، وتعليم الحرف اليدوية حتي يصبح لديهم مهنة تفتح لهم باب الرزق، وذلك بالاستعانة بأهل الخبرة.





وأشارت إلى أن أحلام المؤسسة، لَم تقف عند التعلم بل الاتقان، وأيضا حلمنا بالمنافسة، والحقيقة وجدنا جهات كثيرة، تعاونت معنا في مقدمتها وزارة التضامن التي أعطت لنا الحرير، والصناع المهرة الذين قاموا بالتدريب، وايضا توقيع بروتوكلات مع الجامعات للوصول إلي أعلي مستوي من التحديث العلمي في صناعة المنسوجات والسجاد والكليم.





وتابعت: وبالفعل بدأنا من خلال مصانع بالإسكندرية للسجاد الحرير الفاخر، ومصنع أطفيح لإنتاح الكليم، بأحدث التصميمات المتطورة والمبتكرة بالإضافة للتعاون مع العديد من مصانع الصعيد لانتاج الشيلان المشهورة بيها نجادا ، وتسويق منتجاتهم أيضا بالاضافة لوضع برنامج خاصة لأهالي شمال سيناء من خلال تنمية الحرف السيناوية الشهيرة وتطويرها لمواكبة احتياجات السوق المصرية والدولية.

وأضافت أننا نستعد حاليا لإنشاء مراكز للتدريب علي صناعة السجاد والحرف اليدوية لإعطاء شهادة خبرة معتمدة، تكون بمثابة شهادة تساعد علي العمل، سواء في مصانع مصر الخير او اَي مصانع أو ورش أخري في المحافظات بالاضافة لإطلاق حملة مبادرة "أنوال الخير"، التي يمكن المساعدة خلال في فتح باب رزق لثلاث أسر من خلال مساعدين المتبرعين، لشراء النول وثمنه حوالي ٧ آلاف جنيه شامل كافة مستلزماته والخامات وكأنه ساهم في فتح مصنع صغير داخل البيوت أو أي مكان صغير، بالإضافة للاهتمام بالتعليم، لافتة إلي أنهم يقوموا من خلال البروتوكلات الموقعة بين مؤسسة مصر الخير، والجهات التعليمية بفتح فصول لمحو الأمية، قريبا، ملحقة بالمصانع وأيضا فصول مدراس مجتمع لأبناءهم المتسربين لضمان الخروج من دائرة الجهل، وبذلك نكون مبادرة برنامج الغارمين نموذج شامل للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، والتعليمي للمشاركة الحقيقية في تنمية المجتمع.