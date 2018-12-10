ميناء الإسكندرية يستقبل شحنات قمح وبوتجاز وفحم



ووجه اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء الإدارات المختصة للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والسفن والبضائع من والي الميناء بشكل آمن. وأضاف، في بيان إعلامي اليوم، أن الميناء شهد أيضا نشاطا في حركة القطارات والشاحنات والبارجات النهرية، حيث خرج من الميناء قطاران سكة حديد محملين ب 3 آلاف طن قمح متجهة إلي المطاحن في إمبابة، وخرج من الهاويس المالح بارجتان نهريتان محملتان ب 4 آلاف طن فحم، كما تم دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من وإلى الميناء، وبلغ مخزون الغلال بالميناء مليون ومائة واثنين وستون ألف طن منهم 326 ألف طن قمح.

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل اليوم الإثنين، حيث تواجد بالميناء 155 سفينة، تراكي على الأرصفة 53 سفينة، جارٍ تفريغهم منهم السفينة "وادي العرب" قادمة من روسيا وعلي متنها 63 ألف طن قمح، والسفينة "ألف بيليف" قادمة من فرنسا وعلى متنها 32 ألف طن قمح.كما يجري تفريغ شحنة سولار تزن 30 ألف طن قادمة من قبرص علي متن السفينة "هيستيريا كراون"، والسفينة "راما جاز" قادمة من الجزائر وعلي متنها 9 آلاف طن بوتاجاز، والسفينة "ثيمس" قادمة من أوكرانيا وعلي متنها 55 ألف طن فول صويا، وتواجد بالمخطاف الخارجي 41 سفينة، وعلي المخطاف الداخلييجري تفريغ 10 سفن منهم 4 سفن تفرغ 60 ألف طن متري من الخشب وثلاث سفن تفرغ طفلة وحبوب وفحم ، وثلاث سفن تشحن ملح.