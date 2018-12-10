المنطقة الشمالية العسكرية توزع ٥٠٠ مقعد على 3 مدارس بالإسكندرية

وزعت صباح اليوم الإثنين المنطقة الشمالية العسكرية ٥٠٠ مقعد دراسي على ثلاثة مدارس بمجمع السيوف شرق الإسكندرية، بحضور محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، اللواء علاء عبد الله مدير هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، واللواء باسم عزت علام رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء أحمد العزازي رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، واللواء حمدي الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء محمد القاضي مدير إدارة المرور، واللواء وحيد رضوان رئيس حي شرق، أمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم.





وقالت المحافظة في بيان إعلامي اليوم، إن هذا يأتي ضمن خطة توزيع ٦٠٠٠ تختة مدرسية مساهمة من المنطقة الشمالية العسكرية في تطوير التعليم بالإسكندرية، حيث تم توزيع ٢٠٠ تختة على مدرسة إخناتون الابتدائية، و١٥٠ تختة بمدرسة أم القرى الإعدادية بنات و١٥٠ تختة بمدرسة فاطمة عنان الإعدادية بنات.





وقال المحافظ في كلمته إن تواجد الجميع من القيادات هو من أجلهم ومن أجل تقديم خدمة تعليمية أفضل لهم وخلق مناع تعليمي جيد وتوفير كافة سبل الراحة لهم، بقوله "أنتم أبنائنا أمل مصر ومستقبلنا ونحن جميعا نعمل لخدمتكم ولأجلكم ولابد من تطوير التعليم لكي تنهضوا وتتقدموا ببلادكم فمصر بكم أفضل"، وأوصي الطلاب بالتحلي بالعلم والأخلاق، فالدول لا تتقدم ولا تنهض إلا بهما.





وقدم قنصوة الشكر لقيادة المنطقة الشمالية العسكرية على مساهمتها ودعمها لجميع مشروعات المحافظة، والتي يأتي على رأسها تلك المبادرة لتصنيع عدد من التخت والتي تتم بين المنطقة والمحافظة، والتعاون من أجل حصر وتوفير كافة احتياجات وتطوير المدارس والوصول بالعملية التعليمية إلى مستوى أفضل، قائلا: "التعليم والصحة هي أولوياتنا، وهما رأس مالنا الحقيقي ".





من جانبه نقل قائد المنطقة الشمالية العسكرية تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للطلبة والطالبات، مؤكدا أن الجميع يتواجد اليوم لدعمهم وتحقيق كافة مطالبهم وتوفير أكبر قدر من الراحة لهم، وأشار إلى أن تلك الزيارات ستتم بصفة مستمرة للاستماع إلى كافة مطالبهم والعمل على تحقيقها، متمنيا لهم تحقيق كافة آمالهم وطموحاتهم والوصول إلى مستقبل واعد لهم، وطالب الجميع باحترام المعلمين فهم أصحاب الفضل علينا جميعا في تعليمنا، كما طالب المعلمين بضرورة تخريج جيل يصلح لقيادة مصر ويليق بها.