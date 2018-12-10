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تحرير 1359 مخالفة مرورية وسحب 36 رخصة في القليوبية

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 12:20 م
تحرير 1359 مخالفة مرورية وسحب 36 رخصة في القليوبية
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محمد نبيل
 
شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 1359 مخالفة مرورية.

وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير 1359مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية و225 مخالفة إنتظار خاطئ وتحصيل 23100 جنيه وسحب25 دراجة نارية وحجز 29 دراجة.


كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 36 رخصة وتحصيل 2650 جنيه غرامة.

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