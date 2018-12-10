بيان عاجل من "الأرصاد".. درجات الحرارة المتوقعة غدا

يكون طقس الثلاثاء معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على باقي الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا، وفقا لما أعلنه خبراء هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الجرارة المتوقعة غدا الثلاثاء:-

القاهرة العظمى 21 والصغرى 15 درجة

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11 درجة

مطروح العظمى 21 والصغرى 13 درجة

سوهاج العظمى 22 والصغرى 9 درجات

قنا العظمى 22 والصغرى 10 درجات