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وزير شئون مجلس النواب يفتتح مؤتمر "حقوق عين شمس" حول الضوابط الأخلاقية للإعلام

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 12:15 م
وزير شئون مجلس النواب يفتتح مؤتمر حقوق عين شمس حول الضوابط الأخلاقية للإعلام
جانب من اللقاء
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اية حمروشي
 

افتتح المستشار عمر مروان، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، والدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، اليوم الأحد، المؤتمر الدولى لكلية الحقوق جامعة عين شمس، بعنوان "الضوابط القانونية والأخلاقية للإعلام".


وجاء المؤتمر بحضور الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ناجى عبد المؤمن عميد كليه الحقوق ورئيس المؤتمر والدكتور محمد صافى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومقرر المؤتمر وأساتذة الجامعات العربية.


وأكد المستشار عمر مروان، أهمية أن تكون حرية التعبير عن الرأى حرية مسؤلة، واستعرض حرص الدساتير المصرية المتعاقبة على أهمية الحفاظ على حرية التعبير عن الرأى والفكر فى إطار من المسؤلية.

 

وأشار إلى أن دستور 2014 كان أكثر حرص على توفير حرية الرأى حيث نص على حظر توقيع عقوبات سالبة للحريات فى جرائم النشر إلا فى حالات التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الناس ماعدا ذلك لا يجوز الحبس.

 

وأشاد بدور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة فى الحفاظ على حرية الإعلام و مهنيته وتنوعه.

 

ومن ناحيته، أشاد الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، باختيار كلية الحقوق لعنوان المؤتمر "الضوابط القانونية والأخلاقية للإعلام"، كونه يعكس توجه الجامعة في إدراك مشكلات المجتمع التى تشكل خطورة وقلق للمجتمع والوقوف على أبعادها ومحاولة وضع حلول مناسبة له، مشيرًا إلى أهمية دور الإعلام وتاثيره على المجتمع وكذلك خطورة  مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الذي يستقي الشباب معلوماتهم وأرائهم منه.

 

وتحدث الدكتور ناجى عبد المؤمن عميد الكلية عن أهمية  تناول الضوابط القانونية والأخلاقية المنظمة للإعلام  لما يمثله الإعلام من دور مؤثر فى المجتمع وأنه سلاح ذو حدين.

وزير شئون مجلس النواب يفتتح مؤتمر "حقوق عين شمس" حول الضوابط الأخلاقية للإعلام
وزير شئون مجلس النواب يفتتح مؤتمر "حقوق عين شمس" حول الضوابط الأخلاقية للإعلام
وزير شئون مجلس النواب يفتتح مؤتمر "حقوق عين شمس" حول الضوابط الأخلاقية للإعلام
وزير شئون مجلس النواب يفتتح مؤتمر "حقوق عين شمس" حول الضوابط الأخلاقية للإعلام
وزير شئون مجلس النواب يفتتح مؤتمر "حقوق عين شمس" حول الضوابط الأخلاقية للإعلام
وزير شئون مجلس النواب يفتتح مؤتمر "حقوق عين شمس" حول الضوابط الأخلاقية للإعلام
وزير شئون مجلس النواب يفتتح مؤتمر "حقوق عين شمس" حول الضوابط الأخلاقية للإعلام
وزير شئون مجلس النواب يفتتح مؤتمر "حقوق عين شمس" حول الضوابط الأخلاقية للإعلام
وزير شئون مجلس النواب يفتتح مؤتمر "حقوق عين شمس" حول الضوابط الأخلاقية للإعلام
وزير شئون مجلس النواب يفتتح مؤتمر "حقوق عين شمس" حول الضوابط الأخلاقية للإعلام
وزير شئون مجلس النواب يفتتح مؤتمر "حقوق عين شمس" حول الضوابط الأخلاقية للإعلام
وزير شئون مجلس النواب يفتتح مؤتمر "حقوق عين شمس" حول الضوابط الأخلاقية للإعلام
وزير شئون مجلس النواب يفتتح مؤتمر "حقوق عين شمس" حول الضوابط الأخلاقية للإعلام
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