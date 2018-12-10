أمطار وانخفاض حرارة.. هيئة الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

وفقا لما توقعه خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن يسود طقس الغد اعتدال على السواحل الغربية في النهار قارص البرودة في الليل.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.