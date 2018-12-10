وزيرة التضامن تفتتح معرض "الأم هي" (صور)

افتتحت الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، معرض الفنانة التشكيلية دينا ترجم والذي أقيم تحت عنوان "الأم هي".





وتحكي لوحات المعرض رحلة الأمومة التي مرت بها الفنانه دينا ترجم منذ حملها حتي مرحلة الولادة والتحول الي الأمومة ودور أسرتها وزوجها معها، وترصد في اللوحات مشاعرها كمرأة في كل مرحلة من المراحل.





وأكدت أن أهم ما جذبها هو عنوان المعرض وتعرضه لمشاعر الأمومة بلوحات راقية، كما أن الفنانة الشابة تملك شخصية فنية واعدة تحمل أفكارا ورؤي تضيف للفن التشكيلي المصرى.