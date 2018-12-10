ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزيرة التضامن تفتتح معرض "الأم هي" (صور)

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 12:12 م
وزيرة التضامن تفتتح معرض الأم هي (صور)
جانب من المعرض
طباعة
آيات عامر
 
افتتحت الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، معرض الفنانة التشكيلية دينا ترجم والذي أقيم تحت عنوان "الأم هي".

وتحكي لوحات المعرض رحلة الأمومة التي مرت بها الفنانه دينا ترجم منذ حملها حتي مرحلة الولادة والتحول الي الأمومة ودور أسرتها وزوجها معها، وترصد في اللوحات مشاعرها كمرأة في كل مرحلة من المراحل.

وأكدت أن أهم ما جذبها هو عنوان المعرض وتعرضه لمشاعر الأمومة بلوحات راقية، كما أن الفنانة الشابة تملك شخصية فنية واعدة تحمل أفكارا ورؤي تضيف للفن التشكيلي المصرى.
وزيرة التضامن تفتتح معرض "الأم هي" (صور)
وزيرة التضامن تفتتح معرض "الأم هي" (صور)
وزيرة التضامن تفتتح معرض "الأم هي" (صور)
وزيرة التضامن تفتتح معرض "الأم هي" (صور)
وزيرة التضامن تفتتح معرض "الأم هي" (صور)
وزيرة التضامن تفتتح معرض "الأم هي" (صور)
وزيرة التضامن تفتتح معرض "الأم هي" (صور)
وزيرة التضامن تفتتح معرض "الأم هي" (صور)
وزيرة التضامن تفتتح معرض "الأم هي" (صور)
وزيرة التضامن تفتتح معرض "الأم هي" (صور)
وزيرة التضامن تفتتح معرض "الأم هي" (صور)
وزيرة التضامن تفتتح معرض "الأم هي" (صور)
وزيرة التضامن تفتتح معرض "الأم هي" (صور)
المزيد عن: وزيرة التضامن وزارة التضامن غادة والي التضامن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
19:30
-
حرس الحدود
المصري
-
x
17:00
-
الداخلية
المقاولون
-
x
14:45
-
بتروجت
الدوري الإنجليزي
ايفرتون
-
x
22:00
-
واتفورد
الدوري الإسباني
اتلتيك بيلباو
-
x
22:00
-
جيرونا
كأس زايد
اتحاد العاصمة
-
x
19:00
-
المريخ
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/10/2018 12:50:04 PM