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حبس "خادمة" سرقت منزل مدير عام بوزارة الزراعة في الشرقية

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 12:11 م
حبس خادمة سرقت منزل مدير عام بوزارة الزراعة في الشرقية
أرشيفية
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إسلام علي وسمر السيد
 
أصدرت نيابة أبو حماد العامة، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الإثنين، قرارًا بحبس خادمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامها بسرقة 5 آلاف جنيه ومشغولات ذهبية من منزل مدير عام بوزارة الزراعة، بالمعاش.

كان اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من "جميلة.ق.م" 35 سنة، خادمة، مُقيمة بقرية "الصوة" التابعة لدائرة مركز أبو حماد، يفيد بأنها أثناء تواجدها بالعمل بمنزل "رياض محمد حسن أيوب" 84 عسنة، مدير عام سابق بوزارة الزراعة، بالمعاش، قام شخصين مجهولين بالدخول للمنزل ودفعها أحدهم أرضًا والدخول لحجرة النوم والاستيلاء على 5 آلاف جنيه وفروا هاربين، فيما تبين من التحريات كذب رواية صاحبة البلاغ، وأنها هي من قامت بالسرقة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وإخفاء المسروقات داخل دجاجة بالديب فريزر بالمنزل، فيما تم ضبط المسروقات، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسها على ذمة التحقيقات.

المزيد عن: نيابة أبو حماد العامة مصر مشغولات ذهبية جنوب الشرقية
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