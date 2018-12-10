"حقوق إنسان الداخلية" تتفقد أقسام ومراكز الشرطة بالأقصر للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين

تفقدت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن الأقصر، للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التي تقدم للمواطنين، ولاسيما كبار السن وذوي الإعاقة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر وبشكل متحضر، ومدى مطابقة أماكن الاحتجاز بمراكز وأقسام الشرطة والسجون المركزية للمواصفات والاشتراطات الفنية والصحية والهندسية وتوفير التهوية المناسبة وحسن معاملة المحتجزين والعمل على مداركة السلبيات وإزالة المعوقات التي تظهر خلال المرور مع العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان بين رجال الشرطة بتلك المواقع.

وجاء ذلك خلال الفترة من 3/12/2018 حتى 6/12/2018، كما تم بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية لتوجيه قافلة طبية تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة حيث تم توقيع الكشف الطبي على عدد (413) حالة من "رجال الشرطة، المحتجزين، نزلاء السجون" بنطاق المديرية، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

ووجه قطاع المؤسسات (منظومة أمان)، قافلة لقرية دميرة بدائرة مركز شرطة طلخا بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، وكذا توجيه قافلة مماثلة إلى العديد من القرى الأكثر احتياجًا بمديرية أمن سويف، تم خلالها توزيع عدد من المساعدات العينية عبارة عن (بطاطين) بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية.

وتوالي وزارة الداخلية جهودها في استمرار توجيه تلك القوافل الطبية للمساهمة في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين وكذا تقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون، والمحجوزين بالأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية، ومتابعة حالتهم الصحية وكذا القوافل الخدمية للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.