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الأهلي يرفع الحمل التدريبي للاعبي اليد بسبب توقف الدوري

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 12:08 م
الأهلي يرفع الحمل التدريبي للاعبي اليد بسبب توقف الدوري
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علي نبوي
 
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، رفع الحمل البدني للاعبين بعد العودة للتدريبات، عقب حصولهم على راحة عدة أيام؛ بسبب توقف مسابقة الدوري.

وقرر الجهاز الفني تكثيف التدريبات البدنية للاعبين، على أن تكون الفترة الحالية بمثابة فترة إعداد مصغرة بعد نهاية مباريات الدور الأول من بطولة الدوري.

ويغيب عن تدريبات الفريق 7 لاعبين وهم: محمد عصام الطيار وعمر حجاج وإسلام حسن وإبراهيم المصري، وعمر الوكيل «بكار» وأحمد خيري عبدالرحمن فيصل؛ بسبب التواجد في معسكر المنتخب الوطني الذي يستعد لبطولة العالم.

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