ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إسراء سيد: جاهزون للفوز بكل البطولات.. والموسم مليء بالصعوبات

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 12:07 م
إسراء سيد: جاهزون للفوز بكل البطولات.. والموسم مليء بالصعوبات
طباعة
علي نبوي
 
قالت إسراء سيد، لاعبة فريق اليد بالنادي الأهلي إن الفريق يخوض موسما صعبا ومليئا بالضغوطات، ولكن لاعبات الأهلي مستعدات بشكل جيد لحصد كل البطولات والمنافسة بشكل جاد هذا الموسم.

وقالت إسراء إن المنافسة هذا الموسم على الألقاب المحلية ستكون صعبة للغاية مع تحسن أداء ومستوى التدعيم في كثير من الفرق، وهذا ما توقعه الجهاز الفني، واعد برنامج إعداد على أعلى مستوى للفريق قبل بداية الموسم.

وأضافت لاعبة الأهلي أن الفريق واجه بداية هي الأصعب من عدة مواسم في الدوري ومنطقة القاهرة؛ بسبب بعض الغيابات التي واجهها نظرا لكثرة الإصابات التي واجهها الأهلي مع بداية الموسم.

وأشادت إسراء بالروح الموجودة بين لاعبات الأهلي خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن الجميع يقاتل لرفعة اسم النادي الأهلي وإسعاد الجماهير التي تساند الفريق واللاعبات في كل الأوقات الصعبة.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
19:30
-
حرس الحدود
المصري
-
x
17:00
-
الداخلية
المقاولون
-
x
14:45
-
بتروجت
الدوري الإنجليزي
ايفرتون
-
x
22:00
-
واتفورد
الدوري الإسباني
اتلتيك بيلباو
-
x
22:00
-
جيرونا
كأس زايد
اتحاد العاصمة
-
x
19:00
-
المريخ
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/10/2018 12:50:04 PM