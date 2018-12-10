ضبط 15 عاطلا و5 أسلحة نارية و240 مخالفة مرورية خلال حملة بشبين القناطر (صور)

شنت مباحث القليوبية بإشراف اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير الامن وبالتنسيق مع ادارات مكافحة المخدرات والمرور وتنفيذ الاحكام،والمرافق والتموين حملة امنية على مركز ومدينة شبين القناطر لضبط الخارجين عن القانون وتجار المخدرات.



اسفرت جهود الحملة عن ضبط 15عاطلا و5 قطع أسلحة نارية، و3 قضايا مخدرات بإجمالى (190 جرام هيروين) وضبط 4 هاربين من حكم جناية منهم هارب من السجن المؤبد و4 ضبط وإحضار.





كما تم ضبط 163 قضية مرافق عامة متنوعة منها 20 إشغال طريق و10 إزالة تنده مخالفه و50 بائع متجول و25 إزالة وصلات كهربائية و30 إزالة فورية ورفع 9 طن مخلفات..وضبط 27 قضية تموينية متنوعة.



وتمكنت إدارة المرور بقيادة اللواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور، من ضبط 240 مخالفة وقضية متمثلة فى 45 سحب رخصة قيادة وتسيير متنوعه-و 27 تصالح فوزى و50 مخالفة ونش و41 حجز دراجة ومركبة توك توك توك وسيارات و75 مخالفة متنوعة نموذج 125 تحرر المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.