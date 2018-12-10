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سعر الذهب اليوم الاثنين 10 -12-2018 مقابل جميع العملات العربية

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 10:48 ص
سعر الذهب اليوم الاثنين 10 -12-2018 مقابل جميع العملات العربية
أسعار الذهب اليوم
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انطلاقًا من حرص بوابة الفجر الإلكترونية على تقديم خدمات متميزة لقرأها الأعزاء، نستعرض معكم اليوم تقرير مفصل عن أسعار الذهب اليوم مقابل جميع العملات العربية والدولار الأمريكي. 

أسعار الذهب اليوم الاثنين 10-12-2018 مقابل جميع العملات العربية

حيث يمكنكم متابعة سعر جرام الذهب بعباراته المتعددة وسعر الجنيه الذهب وسعر أوقية الذهب وسعر كيلو الذهب، وقد تختلف تلك الأسعار عن أسعار محلات الذهب. 

كما يمكنك معرفة أسعار الذهب للأيام السابقة، حيث يتم تحديث أسعار الذهب يوميا وباستمرار. 

اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية

والجدول التالي يوضح أسعار الذهب بالأوقية وسعر جرام الذهب عيار 18،21،24 مقابل جميع العملات العربية.

أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 10 ديسمبر 2018 الساعة 7:14 صباحا 

إسم العملهالكودسعر الذهب عيار 24سعر الذهب عيار 21سعر الذهب عيار 18
اسعار الذهبجنية مصريEGP716.75627.27537.61
اسعار الذهبريال سعوديSAR150.49131.7112.88
اسعار الذهبدينار كويتيKWD12.2110.689.16
اسعار الذهبدرهم إماراتيAED147.38128.98110.54
اسعار الذهبدينار اردنيJOD28.4524.921.34
اسعار الذهبدينار بحرينيBHD15.0913.2111.32
اسعار الذهبريال عمانيOMR15.4313.511.57
اسعار الذهبريال قطريQAR146.07127.84109.56
اسعار الذهبدينار جزائريDZD4767.124171.973575.64
اسعار الذهبريال يمنيYER10042.058788.367532.16
اسعار الذهبدينار تونسيTND118.7103.8889.03
اسعار الذهبليرة لبنانيةLBP60495.9852943.445375.75
اسعار الذهبدينار عراقيIQD47771.4941807.4935831.59
اسعار الذهبدرهم مغربيMAD380.78333.24285.61
اسعار الذهبدينار ليبيLYD55.9448.9641.96
اسعار الذهبليرة سوريةSYP20669.218088.7715503.19
اسعار الذهبفرنك جزر القمرKMF17272.7515116.3412955.64
اسعار الذهبفرنك جيبوتىDJF7136.166245.255352.56
اسعار الذهبأوقية موريتانيةMRO1438.621259.021079.06
اسعار الذهبشلن صوماليSOS23152.9620262.4517366.16
اسعار الذهبجنية سودانيSDG1910.61672.071433.07
اسعار الذهبشيكلILS149.67130.98112.26
اسعار الذهبدولار أمريكىUSD40.1335.1230.1
اسعار الذهبيوروERO35.1130.7326.33
اسعار الذهبليرة تركيةTRY213.15186.54159.88
اسعار الذهبالريال الإيرانيIRR1683455.421473285.681262696.44
اسعار الذهبالروبية الهنديةINR2862.592505.222147.12
اسعار الذهبالدولار الكنديCAD53.3846.7140.04
اسعار الذهبالدولار الأستراليAUD55.6348.6841.72
اسعار الذهبالروبية الباكستانيةPKR5557.194863.44168.24

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في العالم

يتأثر سعر الذهب في السوق المصري بالسعر العالمي للمعدن النفيس في بورصات المعادن العالمية، ويتحكم في السعر العالمي له ارتفاع الطلب عليه أو انخفاضه، ويرتبط سعر الذهب بسعر الدولار بسوق العملات العالمية بطريقة عكسية، حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار ببورصات العملات لتراجع سعر الذهب، حيث يبيع المستثمرين حصص لهم في الذهب لشراء الدولار، مع توقعاتهم لارتفاعه، وفي حال تراجع سعر الدولار بسبب القرارات السياسية والاقتصادية الأمريكية يتجه المستثمرين لشراء الذهب باعتباره استثمارا آمنا.

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