سعر الذهب اليوم الاثنين 10 -12-2018 مقابل جميع العملات العربية

انطلاقًا من حرص بوابة الفجر الإلكترونية على تقديم خدمات متميزة لقرأها الأعزاء، نستعرض معكم اليوم تقرير مفصل عن أسعار الذهب اليوم مقابل جميع العملات العربية والدولار الأمريكي.





أسعار الذهب اليوم الاثنين 10-12-2018 مقابل جميع العملات العربية





حيث يمكنكم متابعة سعر جرام الذهب بعباراته المتعددة وسعر الجنيه الذهب وسعر أوقية الذهب وسعر كيلو الذهب، وقد تختلف تلك الأسعار عن أسعار محلات الذهب.





كما يمكنك معرفة أسعار الذهب للأيام السابقة، حيث يتم تحديث أسعار الذهب يوميا وباستمرار.





اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية





والجدول التالي يوضح أسعار الذهب بالأوقية وسعر جرام الذهب عيار 18،21،24 مقابل جميع العملات العربية.





أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 10 ديسمبر 2018 الساعة 7:14 صباحا



إسم العمله الكود سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 جنية مصري EGP 716.75 627.27 537.61 ريال سعودي SAR 150.49 131.7 112.88 دينار كويتي KWD 12.21 10.68 9.16 درهم إماراتي AED 147.38 128.98 110.54 دينار اردني JOD 28.45 24.9 21.34 دينار بحريني BHD 15.09 13.21 11.32 ريال عماني OMR 15.43 13.5 11.57 ريال قطري QAR 146.07 127.84 109.56 دينار جزائري DZD 4767.12 4171.97 3575.64 ريال يمني YER 10042.05 8788.36 7532.16 دينار تونسي TND 118.7 103.88 89.03 ليرة لبنانية LBP 60495.98 52943.4 45375.75 دينار عراقي IQD 47771.49 41807.49 35831.59 درهم مغربي MAD 380.78 333.24 285.61 دينار ليبي LYD 55.94 48.96 41.96 ليرة سورية SYP 20669.2 18088.77 15503.19 فرنك جزر القمر KMF 17272.75 15116.34 12955.64 فرنك جيبوتى DJF 7136.16 6245.25 5352.56 أوقية موريتانية MRO 1438.62 1259.02 1079.06 شلن صومالي SOS 23152.96 20262.45 17366.16 جنية سوداني SDG 1910.6 1672.07 1433.07 شيكل ILS 149.67 130.98 112.26 دولار أمريكى USD 40.13 35.12 30.1 يورو ERO 35.11 30.73 26.33 ليرة تركية TRY 213.15 186.54 159.88 الريال الإيراني IRR 1683455.42 1473285.68 1262696.44 الروبية الهندية INR 2862.59 2505.22 2147.12 الدولار الكندي CAD 53.38 46.71 40.04 الدولار الأسترالي AUD 55.63 48.68 41.72 الروبية الباكستانية PKR 5557.19 4863.4 4168.24



العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في العالم

يتأثر سعر الذهب في السوق المصري بالسعر العالمي للمعدن النفيس في بورصات المعادن العالمية، ويتحكم في السعر العالمي له ارتفاع الطلب عليه أو انخفاضه، ويرتبط سعر الذهب بسعر الدولار بسوق العملات العالمية بطريقة عكسية، حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار ببورصات العملات لتراجع سعر الذهب، حيث يبيع المستثمرين حصص لهم في الذهب لشراء الدولار، مع توقعاتهم لارتفاعه، وفي حال تراجع سعر الدولار بسبب القرارات السياسية والاقتصادية الأمريكية يتجه المستثمرين لشراء الذهب باعتباره استثمارا آمنا.



