المحامون مضربون اليوم بكامل المحاكم التونسية

وكانت الهيئة، قد اعتبرت في بيان سابق، عن رفضها القطعي لهذه الإجراءات، وعدم المسّ من السر المهني للمحامي بأية طريقة وتحت أيّ مسمّى.





ودعت الهيئة كافة المحامين إلى ''ضرورة الالتفاف لدعم المسار التضامني حماية لنواميس المهنة ومبادئها''.



ينفّذ المحامون كامل اليوم الإثنين إضرابا عن العمل بكافة المحاكم، وذلك بسبب رفضهم للإجراءات الواردة بالفصل 34 من قانون المالية لسنة 2019، والتي “تمسّ من السرّ المهني للمحامي وعلاقة الأمان القائمة بينه وبين حريفه”، بحسب هيئة المحامين.