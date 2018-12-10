ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

المحامون مضربون اليوم بكامل المحاكم التونسية

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 10:55 ص
المحامون مضربون اليوم بكامل المحاكم التونسية
صورة أرشيفية
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
ينفّذ المحامون كامل اليوم الإثنين إضرابا عن العمل بكافة المحاكم، وذلك بسبب رفضهم للإجراءات الواردة بالفصل 34 من قانون المالية لسنة 2019، والتي “تمسّ من السرّ المهني للمحامي وعلاقة الأمان القائمة بينه وبين حريفه”، بحسب هيئة المحامين.

وكانت الهيئة، قد اعتبرت في بيان سابق، عن رفضها القطعي لهذه الإجراءات، وعدم المسّ من السر المهني للمحامي بأية طريقة وتحت أيّ مسمّى.

ودعت الهيئة كافة المحامين إلى ''ضرورة الالتفاف لدعم المسار التضامني حماية لنواميس المهنة ومبادئها''.
المزيد عن:
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
19:30
-
حرس الحدود
المصري
-
x
17:00
-
الداخلية
المقاولون
-
x
14:45
-
بتروجت
الدوري الإنجليزي
ايفرتون
-
x
22:00
-
واتفورد
الدوري الإسباني
اتلتيك بيلباو
-
x
22:00
-
جيرونا
كأس زايد
اتحاد العاصمة
-
x
19:00
-
المريخ
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/10/2018 11:00:03 AM