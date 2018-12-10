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عاجل.. بيان هام من المتحدث العسكري

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 10:52 ص
عاجل.. بيان هام من المتحدث العسكري
أرشيفية
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أهابت القيادة العامة للقوات المسلحة بأصحاب الشركات والمصانع العاملة فى مجال المنسوجات والأقمشة عدم استيراد أو تصنيع ملابس أو أقمشة شبيهه بالمهمات المستخدمة بالقوات المسلحة والشرطة المصرية حفاظاً على الأمن القومي المصري، ولمنع استخدام العناصر الإرهابية لتلك الملابس فى أعمال قد تؤثر على أمن وسلامة الوطن والمواطنين، وتحذر القوات المسلحة بأن من يخالف ذلك سيتعرض للمسألة القانونية كما تدعو المواطنين للإبلاغ عن أى مخالفات تتعلق بذلك.

وقال العميد تامر الرفاعي المتحدث العسكري: هذا وتكثف عناصر القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية إجراءات تأمين المعابر والموانئ والمنافذ الحدودية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة لمنع دخول أى ملابس أو أقمشة شبيه بالملابس العسكرية أو الشرطية إلى داخل البلاد .

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