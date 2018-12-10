مدنين: القبض على مروج مخدرات خطير





وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالشخص المذكور لاستكمال التحقيق معه وتسليم المحجوز للإدارة المختصة.



وذكرت ذات المصادر أن الموقوف كان ينوي ترويجها كما كان يملك مبلغا ماليا من العملة التونسية والأجنبية كان مخبأ باحكام داخل السيارة.

ذكرت مصادر أمنية، أن الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بمدنين التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني، تسنّى لها في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، من إلقاء القبض على شخص أصيل مدينة جرجيس كان على متن سيارة معدة للكراء وبحوزته 10 صفائح من القنب الهندي" زطلة".