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"اليوم" يبدأ حملة للترويج لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي من إثيوبيا

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 10:47 ص
اليوم يبدأ حملة للترويج لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي من إثيوبيا
برنامج اليوم
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الفجر الفني
 

يبدأ برنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلاميان عمرو خليل وسارة حازم، والمذاع على قناة "دي إم سي" إذاعة لقاءات خاصة عن استعدادات مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي.

ويبدأ البرنامج بدءا من الإثنين إذاعة عددًا من اللقاءات من دولة إثيوبيا، ولقاءات خاصة من منابع نهر النيل.

ويذيع البرنامج لقاءً خاصًا مع السفيرة نميرة نجم، المستشارة القانونية للاتحاد الإفريقي، من داخل مقر الاتحاد.

ومن المنتظر أن يذيع البرنامج لقاءات من داخل المشروعات المصرية في قلب القارة الإفريقية، استعدادا لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي 2019.

المزيد عن: سارة حازم رئاسة مصر للاتحاد الافريقى بدأ
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