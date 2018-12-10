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أسعار الذهب اليوم الاثنين 10 ديسمبر 2018 في سوق الصاغة بدون مصنعية

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 10:40 ص
أسعار الذهب اليوم الاثنين 10 ديسمبر 2018 في سوق الصاغة بدون مصنعية
أسعار الذهب
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أسعار الذهب اليوم الاثنين 10 ديسمبر 2018 في السوق المصري

في إطار الخدمات التي تقدمها "بوابة الفجر الإلكترونية" لقرائها، تقدم البوابة، متابعة يومية وتحديث لحظي لسعر الذهب اليوم الخميس بالسوق المصري والسوق العالمي للمعادن، ونستعرض معكم متوسطات سعر المعدن الأصفر والعوامل المؤثرة على سعره عالميا ومحليا، محدثة بشكل يومي، مع متوسطات أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية، بدون أن يتم إضافة سعر المصنعية وضرائب الدمغة.

سعر الذهب اليوم في مصر

نعرض عليكم متوسطات سعر الذهب في السوق المصري، بدون احتساب الضرائب، ضريبة الدمغة، ومصنعيات محلات الصاغة:

أخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بتاريخ 10 ديسمبر 2018 بتوقيت دولة مصر 09:27 AM

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24711 إلى 713
عيار 22652 إلى 654
عيار 21622 إلى 624
عيار 18533 إلى 535
عيار 14415 إلى 416
عيار 12355 إلى 357
الاونصة22,108 إلى 22,179
الجنيه الذهب4,976 إلى 4,992
الكيلو710,857 إلى 713,143


سعر الذهب بسوق الصاغة

سجل الذهب بالسوق العالمي للمعادن ارتفاعًا ملحوظا، وذلك مؤثرا بالارتفاع على سعر الجرام بالسوق المصري، والذي سجل متوسط عيار 21 حوالي 622 جنيه، بمحلات الصاغة المصرية، بدون احتساب المصنعية.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في العالم

يتأثر سعر الذهب في السوق المصري بالسعر العالمي للمعدن النفيس في بورصات المعادن العالمية، ويتحكم في السعر العالمي له ارتفاع الطلب عليه أو انخفاضه، ويرتبط سعر الذهب بسعر الدولار بسوق العملات العالمية بطريقة عكسية، حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار ببورصات العملات لتراجع سعر الذهب، حيث يبيع المستثمرين حصص لهم في الذهب لشراء الدولار، مع توقعاتهم لارتفاعه، وفي حال تراجع سعر الدولار بسبب القرارات السياسية والاقتصادية الأمريكية يتجه المستثمرين لشراء الذهب باعتباره استثمارا آمنا.

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