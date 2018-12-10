أسعار الذهب اليوم الاثنين 10 ديسمبر 2018 في سوق الصاغة بدون مصنعية

أسعار الذهب اليوم الاثنين 10 ديسمبر 2018 في السوق المصري





في إطار الخدمات التي تقدمها "بوابة الفجر الإلكترونية" لقرائها، تقدم البوابة، متابعة يومية وتحديث لحظي لسعر الذهب اليوم الخميس بالسوق المصري والسوق العالمي للمعادن، ونستعرض معكم متوسطات سعر المعدن الأصفر والعوامل المؤثرة على سعره عالميا ومحليا، محدثة بشكل يومي، مع متوسطات أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية، بدون أن يتم إضافة سعر المصنعية وضرائب الدمغة.





سعر الذهب اليوم في مصر





نعرض عليكم متوسطات سعر الذهب في السوق المصري، بدون احتساب الضرائب، ضريبة الدمغة، ومصنعيات محلات الصاغة:





أخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بتاريخ 10 ديسمبر 2018 بتوقيت دولة مصر 09:27 AM





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 711 إلى 713 عيار 22 652 إلى 654 عيار 21 622 إلى 624 عيار 18 533 إلى 535 عيار 14 415 إلى 416 عيار 12 355 إلى 357 الاونصة 22,108 إلى 22,179 الجنيه الذهب 4,976 إلى 4,992 الكيلو 710,857 إلى 713,143







سعر الذهب بسوق الصاغة





سجل الذهب بالسوق العالمي للمعادن ارتفاعًا ملحوظا، وذلك مؤثرا بالارتفاع على سعر الجرام بالسوق المصري، والذي سجل متوسط عيار 21 حوالي 622 جنيه، بمحلات الصاغة المصرية، بدون احتساب المصنعية.





العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في العالم

يتأثر سعر الذهب في السوق المصري بالسعر العالمي للمعدن النفيس في بورصات المعادن العالمية، ويتحكم في السعر العالمي له ارتفاع الطلب عليه أو انخفاضه، ويرتبط سعر الذهب بسعر الدولار بسوق العملات العالمية بطريقة عكسية، حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار ببورصات العملات لتراجع سعر الذهب، حيث يبيع المستثمرين حصص لهم في الذهب لشراء الدولار، مع توقعاتهم لارتفاعه، وفي حال تراجع سعر الدولار بسبب القرارات السياسية والاقتصادية الأمريكية يتجه المستثمرين لشراء الذهب باعتباره استثمارا آمنا.



