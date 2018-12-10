حكايات اليوم.. تسليم جوائز نوبل للمرة الأولى.. واليوم العالمي لحقوق الإنسان

شهدت جميع بلدان العالم، في مثل هذا اليوم 10 ديسمبر، أحداث عالمية مؤثرة، وذكريات جمة، بعضها توج بالاحتفال كالأحداث السعيدة والمواليد، والاحتفالات الهامة، والبعض الآخر خيم عليه الحزن، كالأحداث الحزينة والوفيات، وفي ذكرى الحدث، يستعيد الجميع تلك الذكريات، ومن بينها؛ الاحتفال بجائزة نوبل للمرة الأولى.

بدء تسليم جوائز نوبل للمرة الأولى

في مثل هذا اليوم 10 ديسمبر من عام 1902م، بدء تسليم جوائز نوبل للمرة الأولى، وكان الأب الروحي لجائزة نوبل هو الصناعي السويدي ومخترع الديناميت، ألفريد نوبل؛ إذ قام السويدي نوبل بالمصادقة على الجائزة السنوية في وصيته التي وثّقها في النادي السويدي - النرويجي في 27 نوفمبر 1895.

وأُقيم أوّل احتفال لتقديم جائزة نوبل في الآداب، الفيزياء، الكيمياء، الطب في الأكاديمية الملكية الموسيقية في مدينة ستوكهولم السويدية سنة 1901.

وابتداءً من سنة 1902، قام الملك بنفسه بتسليم جائزة نوبل للأشخاص الحائزين عليها.

تردّد الملك "أوسكار" الثاني، ملك السويد في بداية الأمر في تسليم جائزة وطنية لغير السويديين، ولكنه تقبّل الوضع فيما بعد لإدراكه لكمية الدعاية العالمية التي ستجنيها السويد.

افتتاح الخزان التابع لسد أسوان

كما افتتح في مثل هذا اليوم 10 ديسمبر 1902، الخزان التابع لسد أسوان في مصر، وقد وضع حجر أساسه الخديوي عباس حلمي الثاني عام 1899، وتم افتتاحه في عهده ويبعد 946 كم عن قناطر الدلتا.

خزان أسوان "سد أسوان" يختلف عن السد العالي، حيث بدأ العمل على إنشاءه في مدينة أسوان في "جنوب مصر"، وكان سد أسوان القديم يعد أول سد يُبنى بهذا الحجم وأكبر سد مشيد في العالم آنذاك.

اتفاقية مناهضة التعذيب

وفي مثل هذا اليوم 10 ديسمبر من عام 1984م، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتفاقية مناهضة التعذيب.

وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لحقوق الإنسان ضمن مرجعية الأمم المتحدة وهي تهدف إلى منع التعذيب في جميع أنحاء العالم.

تشكيل هيئة البيعة السعودية

وفي مثل هذا اليوم 10 ديسمبر من عام 2007م، الإعلان عن تشكيل هيئة البيعة السعودية والتي أسسها الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في 20 أكتوبر 2006، وقد اختير الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود رئيسًا لها.

وتتكون من أبناء وأحفاد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود، ولقد أسست الهيئة في 20 أكتوبر 2006.

طه الفشني

ورحل القارئ والمنشد المصري طه الفشني، عن عالمنا في 10 ديسمبر من عام 1971م، وهو أحد أعلام قراء القرآن والمنشدين المصريين.

ولد سنة 1900م بمركز الفشن محافظة بني سويف، حفظ القرآن ثم تعلم القراءات، وتدرج الشيخ طه في دراسته الدينية والعامة وحصل على كفاءة المعلمين من مدرسة المعلمين سنة 1919م.

حضر الشيخ طه إلى القاهرة، والتحق ببطانة الشيخ علي محمود، ثم ذاع صيته بأنه قارئ ومنشد حسن الصوت.

التحق بالإذاعة المصرية سنة 1937م، وعين قارئًا لجامع السيدة سكينة سنة 1940م، وأختير رئيسًا لرابطة القراء خلفًا للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى سنة 1962م.

اليوم العالمي لحقوق الإنسان

يوم حقوق الإنسان هو مناسبة يحتفل فيها سنويًا حول العالم في 10 ديسمبر، وتم اختياره من أجل تكريم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كان أول إعلان عالمي لحقوق الإنسان.

وتنظم الأمم المتحدة في هذا اليوم العديد من الاجتماعات السياسية الهامة والأحداث والمعارض الثقافية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان.