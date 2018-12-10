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ارتفاع أشعار النفط اليوم الاثنين 10-12-2018

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 10:39 ص
ارتفاع أشعار النفط اليوم الاثنين 10-12-2018
ارتفاع أسعار النفط
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وكالات
 
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، اليوم الاثنين، بعد أن اتفقت أوبك وبعض المنتجين المستقلين، الجمعة الماضية، على خفض الإمدادات من يناير.

وعلى الرغم من ذلك، فإن توقعات الأسعار في العام القادم تظل ضعيفة في ظل حالة من التباطؤ الاقتصادي.

وبحلول الساعة 07:48 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 62.03 دولار للبرميل بارتفاع 36 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة مقارنة مع الإغلاق السابق.

وزادت الأسعار بعد أن قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين من بينهم روسيا، وهي منتج ذو ثقل، يوم الجمعة إنهم سيخفضون إنتاج النفط الخام بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، إذ يقلص أعضاء أوبك الإنتاج بمقدار 800 ألف برميل يوميا بينما يخفض المستقلون إنتاجهم بواقع 400 ألف برميل يوميا.

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