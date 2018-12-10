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أحمد شوبير ضيف هاني حتحوت في "الماتش".. الليلة

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 10:42 ص
أحمد شوبير ضيف هاني حتحوت في الماتش.. الليلة
أحمد شوبير
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الفجر الفني
 
يحل الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، الليلة، ضيفا على هاني حتحوت، مقدم برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد".

وذلك في أول حوار له بعد توليه منصب نائب رئيس اتحاد الكورة، حيث يكشف حقيقة العلاقة المتوترة بينه وبين مجدي عبدالغني عضو الاتحاد، وتفاصيل انتهاء الخلاف مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكورة.

البرنامج يذاع في الحادية عشر مساء على قناة "صدى البلد".
المزيد عن: هاني حتحوت برنامج الماتش اتحاد كرة القدم المصري أحمد شوبير
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