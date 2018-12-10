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رونالدو يتحدث عن ميسي وحلم دوري الأبطال والكرة الذهبية

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 10:42 ص
رونالدو يتحدث عن ميسي وحلم دوري الأبطال والكرة الذهبية
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أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، أنه لايحب المقارنات والتي تُجرى بينه وبين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني.

ونقل موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي تصريحات رونالدو والذي قال: ليس هناك سباقًا بيني وبين ميسي،ولا أحب الأشخاص والذين يقومون بالمقارنة بيني وبين ميسي، وإذا نظرت إلى الاحصائيات ستجدني دائمًا أسعى لتقديم كل مالدي مع الأندية والتي ألعب لها، بجانب رغبتي في النجاح، ليس لدي شيء لأثبته.

وتابع رونالدو: يجب أن تفكر في كيفية الفوز بدوري الأبطال في هدوء شديد، وإذا لم أفز بالكرة الذهبية فهذا ليس نهاية العالم، احترم الاختيارات الأخيرة ولكن يجب أن تستمر الحياة، ومودريتش استحق الفوز بالكرة الذهبية ولكن العام القادم سيكون هناك حديث مختلف.

وأكمل كريستيانو رونالدو حديثه قائلًا: اعتقد أن نادي يوفنتوس ليس بحاجة للتعاقد مع أي لاعب، ونحن دائمًا نفتح الباب للاعبين الجيدين ومارسيلو بالطبع واحدًا منهم.

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