"التموين": أصدرنا 70 ألف بطاقة تموينية جديدة

أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين، أن كل مواطن لديه مشكلة في بطاقة التموين وتم حذف عدد من المستفيدين بها وتقدم لمكتب التموين لتصحيح البيانات، تمت إعادة المقرارات التموينية إليه في الأسبوع الأول من ديسمبر.





وقال كمال، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المعروض على شاشة القناة الأولى في ماسبيرو، إن هناك ما يقرب من 70 ألف بطاقة تموينية جديدة تم إصدارها مؤخرا، يستفيد منها 173 ألف مواطن، من خلال مكاتب التموين على مستوى محافظات الجمهورية.





وأضاف أن حذف الأفراد من البطاقات التموينية، كان لأربع أسباب وهي: وجود أخطاء في الرقم القومي، أو أن الرقم القومي مكرر في أكثر من بطاقة، أو أن الرقم القومي نفسه غير صحيح، أو أن عدد المستفيدين الموجودين على البطاقة غير صحيح، مشيرًا إلى أنه سبق وتم إنذار المواطنين بضرورة التحديث لمدة ثلاثة أشهر، وذلك على موقع دعم مصر.





ولفت إلى أن مكاتب التموين شهدت تقديم عدد كبير من التظلمات من جانب المواطنين الذين تقدموا بتحديث البيانات.





واختتم معاون وزير التموين، حديثه: "بالفعل فتحنا مكاتب التموين حتى الساعة الرابعة عصرا، ومنذ ذلك الوقت وصلنا 40 ألف تظلم، يتم حاليا دراستهم وتصحيح بياناتهم، ومن يستحق الدعم سيعود إليه الصرف بانتظام على بطاقات التموين".