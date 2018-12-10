توغل آليات عسكرية إسرائيلية شرق غزة
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 10:35 صرحاب منيعم
توغلت عدة آليات عسكرية اسرائيلية، صباح يوم الاثنين، لمسافة محدودة شرق مدينة غزة.
وكشفت مصادر أمنية بقطاع غزة، أن 4 آليات من طراز "دي9" توغلت لعشرات الامتار قرب مخيم العودة شرق مدينة غزة وشرعت بأعمال تسوية وتجريف دون الابلاغ عن أي عمليات لاطلاق النار.
وكشفت مصادر أمنية بقطاع غزة، أن 4 آليات من طراز "دي9" توغلت لعشرات الامتار قرب مخيم العودة شرق مدينة غزة وشرعت بأعمال تسوية وتجريف دون الابلاغ عن أي عمليات لاطلاق النار.
المزيد عن: قطاع غزة جيش الاحتلال توغل اليات عسكرية