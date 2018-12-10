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توغل آليات عسكرية إسرائيلية شرق غزة

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 10:35 ص
توغل آليات عسكرية إسرائيلية شرق غزة
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رحاب منيعم
 
توغلت عدة آليات عسكرية اسرائيلية، صباح يوم الاثنين، لمسافة محدودة شرق مدينة غزة.

وكشفت مصادر أمنية بقطاع غزة، أن 4 آليات من طراز "دي9" توغلت لعشرات الامتار قرب مخيم العودة شرق مدينة غزة وشرعت بأعمال تسوية وتجريف دون الابلاغ عن أي عمليات لاطلاق النار.
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