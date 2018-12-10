راسينج يهزم سان مارتين ويعزز صدارته للدوري الأرجنتيني

عزز راسينج صدارته للدوري الأرجنتيني الممتاز، بتغلبه على ضيفه سان مارتين دي سان خوان بهدف دون رد، في إطار الجولة الـ15 من البطولة.





وجاء الهدف الوحيد في المباراة التي أقيمت مساء الأحد بالتوقيت المحلي من خلال ليساندرو لوبيز (ق35)، ليرفع راسينج رصيده إلى 36 نقطة ويعزز صدارته للبطولة ويوسع الفارق مع الوصيف ديفينسا إلى خوستيسيا إلى 6 نقاط.





وبهزيمته تجمد رصيد سان مارتين دي سان خوان عند 14 نقطة في المركز الـ21 مبتعدا بنقطة عن خيمناسيا صاحب المرتبة الـ20 والذي تعادل أمس (2-2) مع ضيفه أوراكان الذي يحتل المركز الرابع بـ25 نقطة.





وفي باقي مباريات الأحد فاز ألدوسيفي على مضيفه أرخنتينوس جونيورز (1-2) ليصعد للمركز التاسع بـ23 نقطة ويتجمد رصيد صاحب الأرض عند تسع نقاط في المرتبة قبل الأخيرة.





وكانت الجولة قد انطلقت الجمعة بفوز نيويلز أولد بويز على مضيفه سان مارتين دي توكومان بثلاثية نظيفة، وشهدت السبت فوز ديفينسا إي خوستيسيا على كولون 3-0 ولانوس على تاييريس 2-1 وبانفيلد على أونيون 0-1 وتعادل سان لورينزو مع إستوديانتس 1-1 وجودي كروز مع إندبنديينتي 1-1.





وتختتم الجولة اليوم الإثنين بمباراتي باتروناتو مع فيليز سارسفيلد، وبلجرانو مع تيجري.





وتأجلت مواجهتا بوكا جونيورز مع أتلتيكو توكومان، وروساريو سنترال مع ريفر بليت، بسبب خوض ريفر وبوكا إياب نهائي كأس ليبرتادوريس أمس الأحد في ملعب "سانتياجو برنابيو" في مدريد والذي انتهى بتتويج ريفر باللقب.



