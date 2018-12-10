لاجارد: احتجاجات فرنسا ستؤثر سلبا على الاقتصاد والحل في الحوار

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، أنها لا تشكك في العواقب السلبية لاحتجاجات "السترات الصفراء" على الاقتصاد الفرنسي.

وقالت في حديث لقناة "سي بي أس": "بدون شك سيكون لهذا تأثير اقتصادي سلبي وآمل أن يعودوا للحوار وأن يتمكن الناس من التعبير عن آرائهم وأن تسمع طموحاتهم".

وبدأت احتجاجات حركة "السترات صفراء" في فرنسا منذ 17 نوفمبر الماضي، رفضا لزيادة الضرائب على المحروقات التي أدّت لارتفاع أسعار البنزين.

وتصاعدت الاحتجاجات أسبوعا بعد أسبوع إلى أن تحوّلت لمظاهرات جماهيرية عمّت جميع أنحاء البلاد، وشهدت اصطدامات بين المتظاهرين والشرطة وإضرام النار في السيارات وتدمير المتاجر والبنوك.