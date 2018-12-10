نشرة مرور "الفجر": كثافات بالقاهرة والجيزة بسبب زيادة الأحمال

شهدت الحركة المرورية، صباح اليوم الاثنين أعلى الطرق الرئيسية والمحاور أحجام مرورية بسبب زيادة الأحمال بنطاق القاهرة والجيزة، بالتزامن مع انتشار خدمات أمنية ومرورية لضبط كل ما يخل بالأمن العام والكشف عن السائقين متعاطي المواد المخدرة.

وظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري أمام قائدي السيارات المتجه من المرج إلى السلام، كذا أمام القادم من أكتوبر عبر محور 26 يوليو ومتجه الى ميدان لبنان.

ورصدت المتابعات الميدانية، كثافات في ميدان الرماية امام قائدى السيارات القادم من حدائق الاهرام.

وتباطئت الحركة المرورية بمحور الثورة أمام المتجهة إلى مصر الجديدة، ورصدت المتابعات الميدانية، أحجام مرورية امام القادم من كوبري التعمير ومتجه للحرفيين، كذا شارع الخليفة القاهرة نتجة منطقة الأعمال، كذا كوبري أكتوبر أمام القادم من الشرق القاهرة ومتجه إلى وسط المدينة والجيزة، ومحور صلاح سالم والنصر والأوتوستراد ظهرت أحجام مرورية بالتزامن مع وقت الذروة الصباحية.

وكما تباطئت حركة السيارات اعلى الطريق الدائري أمام القادم من طريق إسكندرية الزراعي ومتجه إلى منطقة المرج والسلام، كذا القادم من الأقاليم ومتجه إلى موقف السلام الجديدة، كذا القادم من قليوب ومتجهة إلى وسط العاصمة مرورا بنفق المؤسسة كثافات متوسطة.

ورصدت المتابعات الميدانية، زحام مرورى أعلى الطريق الدائري أمام القادم من مناطق الجيزة والمتجه إلى القاهرة الجديدة والسلام، وكذا اتجاه الأوتوستراد أمام القادم من المنيب.

فيما رصدت المتابعات، كثافات مرورية أعلى محور صفط أمام المتجهة الجيزة، فيما تباطئت حركة المركبات بطريق الإسماعيلية الصحراوي تجاه كوبري الهايكستب وكذا طريق السويس نتيجة أعمال التوسعة فيما ظهرت أحجام مرورية بمحور صلاح سالم من الاتجاهين وبخاصة منطقة نفق العروبة بسبب زيادة الأحمال.

وانتظمت الحركة المرورية أعلى الطرق السريعة والصحراوية ( إسكندرية الصحراوي، القطامية - العين السخنة، السويس الصحراوي، القاهرة - بلبيس).

بينما ظهرت أحجام مرورية بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة (كوبري أكتوبر – 15 مايو – الجلاء – كوبري عباس – كوبري الجامعة)، فيما تباطئت الحركة المرورية، بشارعي فيصل والهرم، وصولًا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولًا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، كذا محور صفط اللبن للمتجه، إلى مناطق الجيزة.

فيما ظهرت كثافات مرورية بمحور 26 يوليو أمام القادم من مدينة أكتوبر والمتجه إلى ميدان لبنان وينصح باستخدام البدائل "محوري روض الفرج والواحات والمسطحات الأرضية".