"الدسوقي": لا صحة لخسارة البنوك المصرية نصف الاحتياطي النقدي (فيديو)

علق إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، على ما أثير حول خسارة البنوك المصرية نصف الاحتياطي النقدي، قائلة إنها شائعة وغير منطقية إطلاقا، حيث أنه ليس من المعقول تراجع الاحتياطي من 44 مليار دولار إلى 12 مليار فقط، خاصة مع عدم وجود أسباب لحدوث ذلك.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن مصر تتوسع في تصدير العديد من المنتجات وتوقع العديد من الاتفاقيات التجارية مما يعزز من وضع الاحتياطي النقدي، لافتا إلى أنه من المنتظر تصدير جزء كبير من الغاز الطبيعي على خلفية الاكتشافات المتعددة وبالتالي سيزيد الاحتياطي وليس العكس.

وكما تابع أن البنك الدولي مختلف عن صندوق النقد الدولي الذي منح قروضا للحكومة المصرية تستغله في مجالات مختلفة بينما البنك يمنح قروضا لقطاع معين أو مشروع محدد ويكون عبر دراسة جدوى.