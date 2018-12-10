ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

توجيه اتهامات إلى كارلوس غصن ونيسان في اليابان

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:10 ص
توجيه اتهامات إلى كارلوس غصن ونيسان في اليابان
كارلوس غصن
طباعة
وكالات
 

ذكرت وسائل إعلام يابانية أن كارلوس غصن وشركة نيسان للسيارات، وجهت لهما اتهامات، الإثنين، بشأن مزاعم بسوء السلوك المالي.

 

جاء ذلك بحسب ما أعلنته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) ووكالة كيودو للأنباء، بينما رفض المتحدثون باسم شركة نيسان ومكتب النيابة العامة في طوكيو التعليق.

 

وكان قد تم القبض على كارلوس غصن في اليابان نوفمبر الماضي، للاشتباه في سوء تصرفه المالي، بما في ذلك تقليل دخله في التقارير المالية وإساءة استخدام أصول شركة نيسان.

 

 

وصوّت مجلس إدارة شركة ميتسوبيشي بالإجماع على إقالته من رئاسة الشركة، بعد أيام من اتخاذ نيسان نفس الخطوة، بينما عينت رينو رئيسا تنفيذيا بالوكالة وأبقت غصن في منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة.

 

المزيد عن: نيسان كارلوس غصن توجيه اتهامات اليابان
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
19:30
-
حرس الحدود
المصري
-
x
17:00
-
الداخلية
المقاولون
-
x
14:45
-
بتروجت
الدوري الإنجليزي
ايفرتون
-
x
22:00
-
واتفورد
الدوري الإسباني
اتلتيك بيلباو
-
x
22:00
-
جيرونا
كأس زايد
اتحاد العاصمة
-
x
19:00
-
المريخ
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/10/2018 9:20:12 AM