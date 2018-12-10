توجيه اتهامات إلى كارلوس غصن ونيسان في اليابان

ذكرت وسائل إعلام يابانية أن كارلوس غصن وشركة نيسان للسيارات، وجهت لهما اتهامات، الإثنين، بشأن مزاعم بسوء السلوك المالي.

جاء ذلك بحسب ما أعلنته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) ووكالة كيودو للأنباء، بينما رفض المتحدثون باسم شركة نيسان ومكتب النيابة العامة في طوكيو التعليق.

وكان قد تم القبض على كارلوس غصن في اليابان نوفمبر الماضي، للاشتباه في سوء تصرفه المالي، بما في ذلك تقليل دخله في التقارير المالية وإساءة استخدام أصول شركة نيسان.

وصوّت مجلس إدارة شركة ميتسوبيشي بالإجماع على إقالته من رئاسة الشركة، بعد أيام من اتخاذ نيسان نفس الخطوة، بينما عينت رينو رئيسا تنفيذيا بالوكالة وأبقت غصن في منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة.