ماذا قالت الصحف الأرجنتينية عن تتويج ريفر بليت بـ"كوبا ليبرتادوريس"؟

تغنت الصحف الأرجنتينية بريفر بليت عقب تتويجه بكوبا ليبرتادوريس بعد فوزه على مواطنه بوكا جونيورز الأرجنتيني بثلاثة أهداف لواحد في إياب نهائي كأس ليبرتادوريس.





ونشرت صحيفة أوليه الرياضية على الصفحة الرئيسية لنسختها الإلكترونية صورة للكولومبي خوان فرناندو كينتيرو، صاحب الهدف الثاني، بعنون "أبطال للأبد"، وأضافت: "ريفر بطل أمريكا الجنوبية!، ريفر يقلب الطاولة على بوكا ويفوز 3-1!".





ووصفت الصحيفة المباراة بالتاريخية، كما انتقدت الحكم الأوروغوياني أندريس كونيا.





من ناحيتها وصفت صحيفة كلارين في مقالها الرئيسي عن المباراة النهائي بأنه كان "درامياً".





أما صحيفة لا ناثيون فوصفت ريفر بأنه "سيد أمريكا الجنوبية"، مشيرة إلى أن هدف فرناندو كينتيرو الذي قلب النتيجة في الوقت الإضافي ليتقدم ريفر بهدفين لواحد سيظل خالداً في الذاكرى.





أمام صحيفة لا كابيتال فاعتبرت أن "المباراة كانت تفيض بالمشاعر"، فيما وصفت صحيفة لا بوث النهائي بأنه كان "رهيباً".



