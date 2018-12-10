إصابة نجم بوكا جونيورز بإصابة خطيرة في نهائي "ليبرتادوريس"

تعرض فريق بوكا جونيورز لصدمة جديدة بعد خسارته للقب كأس "ليبرتادوريس"، لصالح منافسه وغريمه التقليدي ريفر بليت.





وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن النجم الأرجنتيني فيرناندو جاجو تعرض لإصابة في وتر أكيليس، ما يجعله يغيب عن بوكا جونيورز لفترة طويلة.





وشهدت مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت خروج جاجو مصابًا في الأشواط الإضافية، حيث أكمل فريقه اللقاء بـ9 لاعبين عقب طرد باريوس.





ورفع ريفر بليت اليوم كأس ليبرتادوريس للمرة الرابعة في تاريخه، بعد أن تغلب على بوكا جونيورز بنتيجة 3-1، في إياب الدور النهائي على ملعب "سانتياجو برنابيو".



