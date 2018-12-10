عائلة سكريبال: الأمن البريطاني يحتجز يوليا قسرا

أعلنت فيكتوريا سكريبال قريبة يوليا سكريبال، التي تعرضت للتسميم في سالزبوري مع والدها سيرغي سكربيال العميل السابق للندن، أنها لم تتمكن من الاتصال بقريبتها يوليا منذ الصيف الماضي.

ورجحت فيكتوريا أن تكون المخابرات البريطانية تحتجز قريبتها وتمنعها من العودة إلى روسيا.

وقالت فيكتوريا في حديث صحفي: "من قال إن لندن لا تحتجز يوليا عنوة؟ لماذا لا يسمحون للدبلوماسيين وأقاربها الروس بمقابلتها، ولماذا لا يسمحون لها بالتحدث على شاشات التلفزيون؟ أعتقد أنها محتجزة في قاعدة عسكرية بعيدا عن وسائل الإعلام وهي حتما معزولة عن العالم الخارجي".

وتؤكد فيكتوريا أن البريطانيين، ربما تعمدوا تسميم سيرغي سكريبال وابنته، لكي تتأزم العلاقات مع روسيا، وهم يستخدمون يوليا للتلاعب بالرأي العام.

وقالت: "يوليا شابة بريئة لم تشارك في أي مغامرات، ويجري استغلالها لتأزيم العلاقات مع روسيا وفرض عقوبات جديدة ضدها. حاولت أنا وأقاربي مرارا الاتصال بيوليا ومراسلتها بلا جدوى. في آخر مرة تحدثنا فيها، قالت إنها تستطيع استخدام الهاتف بحرية وترغب بالعودة إلى روسيا حيث تمتلك بعض العقارات ولديها بعض الممتلكات، وهنا حياتها كلها".