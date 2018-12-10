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رئيس فنزويلا يكشف عن نية الولايات المتحدة لإحداث انقلاب في البلاد

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 08:46 ص
رئيس فنزويلا يكشف عن نية الولايات المتحدة لإحداث انقلاب في البلاد
رئيس فنزويلا
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وكالات
 

صرح الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة تحضر لانقلاب حكومي في البلاد.

 

ونقلت وكالة "أي في أن" عن الرئيس الفنزويلي قوله: "لقد بدأت محاولة بالفعل بتنسيق من البيت الأبيض لعرقلة الحياة الديمقراطية في فنزويلا وتنفيذ انقلاب ضد النظام الديمقراطي الدستوري الموجود في بلدنا".

 

ووعد مادورو بأن يقيم مؤتمرا صحفيا للحديث عن الخطط المزعومة لواشنطن.

 

هذا وتتهم الولايات المتحدة حكومة فنزويلا بانتهاك حقوق الإنسان والفساد. وجمدت وزارة الخزانة الأميركية حسابات لما يقرب من 70 مسؤولاً في فنزويلاً. ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، متحدثا عن الوضع في فنزويلا ، الأمر بأنه "مخجل" وأشار إلى أن الولايات المتحدة مستعدة "لأي خيارات" للعمل في هذا الصدد. كما أخضع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لانتقادات قاسية من منبر الأمم المتحدة بسبب الوضع الاقتصادي والسياسي الصعب في البلاد.

 

والجدير بالذكر أن فنزويلا تعاني خلال فترة طويلة من أزمة اقتصادية. ووفقا للتنبؤات الصادرة عن صندوق النقد الدولي قد يبلغ مستوى التضخم في البلاد في أواخر عام 2018 الحالي نسبة 1 مليون في المائة. وهذا يجعل الوضع في فنزويلا مشابها للوضع الذي تشكل في ألمانيا في عام 1923 أو في زمبابوي في أواخر القرن العشرين.

 

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