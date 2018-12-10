حصاد 2018 | 8 مدربين كتبوا شهادة وفاتهم في 2018 .. تعرف عليهم

يقترب عام 2018 من النهاية وفيه تصارع الكثير من المديرين الفنيين لتقديم أفضل ما لديهم ونجحوا في النصف الأول من 2018 ولكن سرعان ما تراجع مستواهم الفني والتكتيكي مع نهاية العام مما جعل بعضهم رحل عن فريقه وكتب شهادة وفاته والبعض الآخر قريباً من اللحاق بهم.





ويرصد "الفجر الرياضي" أهم أسماء المدربين العالميين والمحليين الذين كتبوا شهادة وفاتهم خلال عام 2018:-





* مدربين عالميين :-





1-يواكيم لوف :

واجه الألماني يواكيم لوف انتقادًا كبيرًا من قبل الجماهير الألمانية بعد الخروج المفاجئ من الدور الأول برصيد ثلاث نقاط بمجموعته التي صعد منها كلا من الميكسيك والسويد.





وفشل لوف في الصعود بمنتخب بلاده إلى الدور الثاني في مفاجأة من العيار الثقيل بعد تلقيه هزيمة أمام كوريا الجنوبية بهدفين دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات رغم حمله للقب الماضي والذي أقيم بالبرازيل عام 2014.





2- خورخي سامباولي :





فشل خورخي سامباولي المدير الفني السابق للأرجنتين في قيادة منتخب التانجو للتتويج بكأس العالم وذلك خروجه من دور الثمانية على يد فرنسا بنتيجة 4-3، ليواجه الانتقادات من قبل الاتحاد والجماهير الأرجنتنية بسبب سياسة تدريبه التي أودت بمنتخب بلاده للهاوية ليرحل عن صفوف التانجو بعد اعتراص عدد كبير من نجومه على تواجده برأس القيادة الفنية.





3- هيكتور كوبر :





على الرغم من قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري لبطولة كأس العالم بعد 28 عامًا من الغياب عنها، إلا أنه حقق أسوأ مشاركة للفراعنة على مدار تاريخها بالمونديال عقب خروجه من الدور الأول برصيد صفر من النقاط ضمن المجموعة الأولى ليرحل عن تدريب الفراعنة بعد توديعهم للمونديال.





4- تيتي :





على الرغم من قيادة تيتي لمنتخب بلاده البرازيل لاحتلال صدارة مجموعته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم التي أقيمت مؤخرًا بروسيا وترشيحه للفوز باللقب، إلا أنه فشل تحقيقه عقب إقصائه من دور الثمانية للبطولة على يد بلجيكا.





5 - جوزيه مورينيو :





على الرغم من قيادته لمانشستر يونايتد لوصافة الدوري الإنجليزي، إلا أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق يقدم أسوأ مستوياته في البطولة هذا الموسم وأكدت الكثير من التقارير الصحفية أكثر من مرة رحيله عن صفوف الشياطين الحمر هذا الموسم.





6 - جاتوزو :





نجح الإيطالي جاتوزو في عودة فريقه ميلان الموسم الماضي للبطولات الأوروبية من جديد بعد غياب عنها، ولكنه هذا الموسم يقدم أسوأ مستوياته تحديداً في الدوري وأكدت الكثير من وسائل الإعلام رحيله واقتراب أنطونيو كونتي من تدريب الروسونيري.





* مدربين محليين :-





1 - إيهاب جلال :





لمع نجم إيهاب جلال مع مصر المقاصة، حيث حقق نتائج طيبة مع الفريق وقاده للتأهل لدوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه. ولكن في أغسطس 2017، رحل عن الفريق بسبب تفريط إدارة النادي الفيومي في لاعبي الفريق بجانب عدم التعاقد مع لاعبين على نفس المستوى.





وفي 15 أكتوبر 2017، تم تعيينه مديرًا فنيًّا لإنبي لمدة موسمين بعد اعتذار طارق العشري عن استكمال مهمته.





وفى 7 يناير 2018، تم تعينه مديراً فنيا للزمالك لمدة موسم ونصف وذلك بعد دفع الشرط الجزائي الخاص بناديه السابق إنبي لكنه رحله بعد عدة أشهر فقط بسبب سوء النتائج ووقع بعدها لأهلي طرابلس الليبي ولكنه رحل عنه.





2 - محمد عودة :





فى موسم 2015/2016، عمل محمد عودة فى منصب المدرب العام مع المعلم حسن شحاتة وأيضًا مع طارق العشري في نفس العام، وبعد رحيلهما، تولي زمام الأمور في النادي وأعاد الفريق لدائرة الأمان بالمركز التاسع بعد أن كان يحتل المركز قبل الأخير في جدول الدوري ثم حقق نتائج مميزة فى الموسم التالى قبل أن ينهى مسيرته بالمقاولون ويرحل مع نهاية موسم 2017/2018 ولم يتولى تدريب أى فريق حتى الأن.



