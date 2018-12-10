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أسعار الدواجن اليوم الإثنين 10ـ 12 ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 08:42 ص
أسعار الدواجن اليوم الإثنين 10ـ 12 ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية
أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
شهدت أسواق الدواجن، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين 10ـ 12 ـ 2018، استقرارا في الأسعار، حيث سجل سعر القطاعي للدواجن البيضاء نحو 28 جنيهًا، وبلغ سعر الدواجن البلدي نحو 33 جنيهًا، وسجل سعر البط المسكوفي نحو 37 جنيهًا.

ووصل سعر بيع كيلو الدواجن البلدي للمستهلك قيمة 35 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدواجن الساسو 29 جنيهًا بالمزارع، ووصل سعر بيع كيلو الدواجن الساسو للمستهلك 33 جنيهًا.
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