ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تعليق صادم من ريهام سعيد على "عضلات بطن" محمد صلاح

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 08:37 ص
تعليق صادم من ريهام سعيد على عضلات بطن محمد صلاح
ريهام سعيد
طباعة
الفجر الفني
 
أشادت الإعلامية ريهام سعيد – مقدمة برنامج “صبايا” – بعضلات بطن النجم المصري محمد صلاح .

وقالت خلال برنامجها المذاع على قناة “الحياة” : “شوفتوا صورة محمد صلاح وهو متصور بدون تيشيرت وعضلات بطنه مقسمة؟ .. ياريت تدوروا لنا على الصورة دي يا جماعة .. ماشي تمام دة جيم .. إن الواحد يبقى رفيّع ومقسم جسمه .. لكن اللي تلاقيه نافخ دة وأول ما تلاقي عرق ضارب في دراعه تعرف على طول إنه بيحقن موضعي “.

وأضافت: “الحقن دي بتعصب جدًا لأنك لو مبتتمرنش بنفس القدر من الطاقة اللي بتديهالك الحاجات دي فبيبقى عندك كمية غضب وعصبية شديدة من جواه”.
المزيد عن: محمد صلاح والصحف العالمية ريهام سعيد ومحمد صلاح ريهام سعيد بورنموث ومحمد صلاح
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
19:30
-
حرس الحدود
المصري
-
x
17:00
-
الداخلية
المقاولون
-
x
14:45
-
بتروجت
الدوري الإنجليزي
ايفرتون
-
x
22:00
-
واتفورد
الدوري الإسباني
اتلتيك بيلباو
-
x
22:00
-
جيرونا
كأس زايد
اتحاد العاصمة
-
x
19:00
-
المريخ
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/10/2018 9:20:02 AM