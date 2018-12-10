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عاجل.. "كيروش" مرشح لتدريب الأهلي

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 07:40 ص
عاجل.. كيروش مرشح لتدريب الأهلي
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الفجر الرياضي
 

 

دخل البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب إيران، قائمة المدربين المرشحين لتدريب النادى الأهلى، بعد رحيل الفرنسى باتيرس كارتيرون، خاصة وأن الفترة الماضية انضم أكثر من مدرب للقائمة أيضًا منهم البرتغالى فيريرا والبرازيلى دونجا.

 

وكان الأهلي قد أعلن إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون عقب الخروج من بطولتي إفريقيا وكأس زايد للأندية الأبطال.

 

ويمتلك كيروش سيرة ذاتية مميزة، كونه واحدا من المدربين المعروفين في الكرة العالمية.

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