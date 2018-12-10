الاتحاد السكندري يضاعف مكافآت لاعبيه بعد الفوز على سموحة

قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، مضاعفة قيمة مكافأة لاعبى الفريق للعبور من سموحة فى مسابقة كأس مصر.

وجاء قرار مجلس إدارة الاتحاد السكندرى، رغبة فى حث اللاعبين على تحقيق الفوز فى مواجهة سموحة المقبلة فى الدورى، ومواصلة الانتصارات وتقديم مستوى جيد فى مختلف المنافسات.

وكان الاتحاد السكندرى تمكن من عبور دور الـ16 من مسابقة كأس مصر على حساب سموحة بركلات الترجيح، بعد أيام من عبور الزمالك بنفس الدور من كأس زايد للأندية الأبطال.