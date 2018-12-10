الليلة.. هبة الأباصيري ضيفة "مساء الفن" على شاشة النايل دراما





تحل الإعلامية هبة الأباصيري ، اليوم الأثنين ضيفة على الإعلامية آيات أباظة، من خلال برنامجها "مساء الفن" ، والذي يعرض على شاشة النايل دراما ، في تمام الساعة التاسعة مساءً، علي الهواء مباشرة .





وتتحدث الأباصيري ، عن تجربتها الأولي كممثلة من خلال دورها في مسلسل "للحب فرصة أخيرة"، من تأليف شهيرة سلام، وإخراج منال الصيفي، ولعبت بطولته داليا البحيري وفراس سعيد وأمل رزق وكوكبة من النجوم والنجمات.





كما تتطرق هبة في حديثها عن تجربتها كضيفة شرف من خلال مسلسل "الريان" مع الراحل خالد صالح، باسم سمرة، ريهام عبد الغفور وإخراج شيرين عادل.





برنامج "مساء الفن" يعرض يوميا على شاشة نايل دراما، من إعداد الكاتب الصحفي أشرف شرف.







